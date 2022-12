Un organo capace di fare i calcoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un organo capace di fare i calcoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RENE

Simmetrici, posti nella cavità addominale. sono simili a due grossi fagioli. ogni rene presenta: una faccia anteriore, lievemente convessa; una faccia posteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con organo; capace; fare; calcoli; organo addominale; Indurimento dei tessuti o di un organo ; organo di governo nella Firenze del Magnifico; organo presente in alcune femmine di insetti; Incapace di ingannare; Costituisce un alternativa capace di bilanciare; Parte capace di emettere radici di una pianta; Un capace ambiente; fare il verso dei ranocchi; Immaginare, fare ipotesi; Può fare la fortuna d un film; Un invito a fare in fretta; Fa male se fa i calcoli ; È costituita da piccolissimi calcoli ; Errali nei calcoli ; Un esperto in calcoli ; Cerca nelle Definizioni