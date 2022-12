Si organizza per diporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si organizza per diporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GITA

Significato/Curiosita : Si organizza per diporto

Balneare. la cittadina, nota per la sua vocazione turistica, è centro di rilevanza internazionale per la vela e la nautica da diporto. con porto ercole costituisce...

19802 la bhagavad-gita così com'è, trad. dal sanscrito di a.c. bhaktivedanta swami prabhupada, bhaktivedanta book trust (1976) bhagavad gita. nuova traduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

