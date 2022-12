Ne ordina un altra chi ha ancora fame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne ordina un altra chi ha ancora fame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PORZIONE

Significato/Curiosita : Ne ordina un altra chi ha ancora fame

Riferimento a chi non segue le aspettative di chi lo ha iniziato alla vita o ad una carriera. un'altra interpretazione è quella della vecchia e nuova...

porzione massiccia crew (nota come pmc) è stato un collettivo italiano attivo a bologna tra il 1992 e il 2005. la porzione massiccia crew venne formata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con ordina; altra; ancora; fame; Un imposta di carattere straordina rio; Sono subordina te alle diagnosi; Ha un proprio codice nell ordina mento giuridico italiano; Si dice di un potere che si fonda su straordina rie ed esemplari qualità personali; Se è un altra , non c entra; Nominato per un altra legislatura; Maltra ttare... con i piedi; Spostare da un altra parte; Non ancora cresciute; Un cereale ancora greggio; Resta sempre all ancora ; È ancora sotto tutela; Fu condannalo a patire fame e sete; Un famoso e... fame lico conte dantesco; Conseguenza di fame , noia o sonno; L ONU... contro la fame ; Cerca nelle Definizioni