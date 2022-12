Operazione che si effettua nelle stalle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operazione che si effettua nelle stalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MUNGITURA

Significato/Curiosita : Operazione che si effettua nelle stalle

mungitura manuale mungitura meccanica la mungitura è la pratica di stimolazione delle ghiandole mammarie della femmina delle specie appartenenti alla classe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

