Mi fa un __ = non me ne importa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mi fa un __ = non me ne importa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BAFFO

Significato/Curiosita : Mi fa un __ = non me ne importa

Carlos román, dal titolo era un muchacho que como a mí le gustaban los beatles y los rolling stones (columbia records, me 296), pubblicato in spagna. fu...

Roberto da crema, detto il baffo, baffo da crema o principe della notte (milano, 20 febbraio 1953), è un imprenditore e personaggio...

