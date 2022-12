Non le hanno i gilè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non le hanno i gilè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANICHE

Significato/Curiosita : Non le hanno i gile

Esempio di gilè senza abbottonatura. il gilet è un indumento tipico dei giocatori di cricket il gilet (termine francese, afi: /il/), in italiano gilè, è un...

Se stai cercando il comune di haiti, vedi maniche (haiti). nuno ricardo de olivera ribeiro (noto come maniche, oih pron. ma'ni; lisbona, 11 novembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con hanno; gilè; Costruzioni linguistiche che hanno una sintassi anomala; hanno il fornello nero; hanno la mente altrove; hanno denti poderosi; Privo di giacca o gilè ; Privi di giacca o gilè ; gilè di lana; Cerca nelle Definizioni