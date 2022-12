Non esiste senza rotaie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non esiste senza rotaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FERROVIA

Significato/Curiosita : Non esiste senza rotaie

Complesso definito lunga rotaia saldata. le lunghe rotaie saldate sono rotaie di lunghezza tale che la loro parte centrale non subisce movimenti per dilatazione...

ferrovia a binario semplice con il termine ferrovia (coniato intorno alla metà del xix secolo, in precedenza denominata strada ferrata o strada di ferro)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

