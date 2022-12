Dà nome all industria dei formaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà nome all industria dei formaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASEINA

Significato/Curiosita : Da nome all industria dei formaggi

Settembre 2014. ^ giorgio ottogalli, atlante dei formaggi: guida a oltre 600 formaggi e latticini provenienti da tutto il mondo, hoepli editore, 2001, pp...

con l'80% di caseina e il 20% di siero del latte. la caseina micellare (mc, micellar casein) è la forma naturale nativa della caseina. viene prodotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

