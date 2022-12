Naturale, che viene dal cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Naturale, che viene dal cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPONTANEO

Significato/Curiosita : Naturale, che viene dal cuore

Altre definizioni con naturale; viene; cuore; Privo della naturale freschezza; Contrazione naturale e alterna del cuore; Fertilizzante naturale prodotto da animali; Fibra naturale della carta; viene accolto in casa d altri; La fiaba in cui una principessa viene svegliata da un bacio; Che avviene dopo le 12; viene risarcito, ma non è materiale; Uno snob senza cuore ; Susanna __, ha scritto Va dove ti porta il cuore ; Malattia del cuore ; II... cuore del cavolo; Cerca nelle Definizioni