Un modesto impiegato oberato dal lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modesto impiegato oberato dal lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRAVET

Significato/Curiosita : Un modesto impiegato oberato dal lavoro

Più belle di monet con i capolavori di auguste rodin, scultore adulato e oberato di committenze, realizzando un'esposizione congiunta che decretò brillantemente...

Le miserie del signor travet è un film del 1945 diretto da mario soldati e interpretato da carlo campanini, nel suo primo ruolo di attore protagonista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

modesto albergo; Il più modesto degli indumenti; Un modesto ... music-hall; modesto impiegatuccio; Divide l impiegato postale... dal pubblico; impiegato provvisorio; Il raggio impiegato anche in chirurgia; Un forno impiegato per trasformare la ghisa in acciaio; Un modesto impiegato oberato di lavoro; Chi è oberato di impegni... ce l ha fitta; Il luogo di lavoro del sottosegretario; lavoro che sembra non aver termine; Permette il lavoro da casa; Il capolavoro di Apuleio;