Mese in pieno inverno - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GENNAIO

1708-1709, il 1607-1608, sicuramente il più freddo inverno del xvii secolo; inverno lunghissimo in italia, in veneto crollarono parecchi tetti delle case sotto...

gennaio, illustrazione da très riches heures du duc de berry. gennaio, dal ciclo dei mesi nel castello del buonconsiglio, trento gennaio è il primo mese...

Altre definizioni con mese; pieno; inverno; Un caldo mese di 31 giorni; Segnata con il giorno e il mese ; Esce circa quattro volte al mese ; Un periodico che esce due volte al mese ; Hanno un gustoso ripieno ; È pieno di animali; pieno di scrupoli religiosi; Impetuoso, pieno d ardore; Sono frequenti d inverno ; Imbianca in inverno ; Il mese con il solstizio d inverno ; Vige in inverno ;