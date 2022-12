Il lei in dialetto veneziano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lei in dialetto veneziano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ELA

Significato/Curiosita : Il lei in dialetto veneziano

Voce principale: lingua veneta. il dialetto veneziano o veneto lagunare (nome nativo dialeto venesian o vèneto lagunar) è la variante del veneto parlata...

Manuela hannelore weber manuela hannelore weber detta ela (dettelbach, 13 marzo 1966) è una showgirl, personaggio televisivo ed ex modella tedesca naturalizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con dialetto; veneziano; È questa in dialetto ; Locuzione tipica di una lingua o di un dialetto ; Il... dialetto di Tassoni; Come un dialetto intenso e poco comprensibile; Lino, cabarettista veneziano ; Famoso vedutista del 700 veneziano ; Famoso vedutista del Settecento veneziano ; Massimo, filosofo veneziano ; Cerca nelle Definizioni