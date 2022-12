Intriso per zucchine fritte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intriso per zucchine fritte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASTELLA

Significato/Curiosita : F = intriso per zucchine fritte

Frittatine di maccheroni alla besciamella ed i panini fritti, oltre alle melanzane e zucchine fritte e ai crocchè di patate imbottiti di mozzarella dei quali...

Fiori di zucca fritti in pastella la pastella è un preparato gastronomico finalizzato alla preparazione di vivande fritte, che esse siano verdure, pesce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con intriso; zucchine; fritte; Completamente intriso di liquido; Si formano nell intriso ; intriso di malinconia; intriso per frittelle; zucchine alla __, contorno tipico napoletano; Vende cavoli e zucchine ; Pomodori, melanzane e zucchine lo sono da frutto; fritte lla di pasta dolce tipica del Centro Italia; fritte lle dolci tipiche tirolesi; Locale in cui si servono hamburger e patatine fritte ; Così le olive ripiene di carne e fritte ; Cerca nelle Definizioni