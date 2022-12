Si infligge per punizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si infligge per punizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASTIGO

Significato/Curiosita : Si infligge per punizione

Il 28 giugno 2010. ^ luca valdiserri e giancarla ghisi, l'inter si infligge la punizione migliore, in corriere della sera, 28 agosto 1995. url consultato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi delitto e castigo (disambigua). delitto e castigo (in russo: , prestuplénie i nakazànie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con infligge; punizione; infligge re una sanzione pecuniaria; infligge re il ko; Lo si infligge va ai re deposti; infligge re castighi; punizione , spesso per la disobbedienza dei bambini; Un vecchio tipo di punizione militare; La punizione di chi compie un crimine; punizione in confessionale; Cerca nelle Definizioni