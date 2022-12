Ideò l alfabeto per i ciechi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ideò l alfabeto per i ciechi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRAILLE

Significato/Curiosita : G = ideo l alfabeto per i ciechi

Scrittura fonetica sono tuttora molto recenti. ideò un meccanismo per riuscire a registrare con assoluta precisione i simboli corrispondenti a raggruppamenti...

Un intaglio con la scritta in braille "premier" viene letto da una persona che vi passa sopra le dita il braille è un sistema di lettura e scrittura tattile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

