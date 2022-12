Henry Ford ideò quella di montaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Henry Ford ideò quella di montaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATENA

Significato/Curiosita : Henry ford ideo quella di montaggio

Del lavoro di taylor, si ha con l'imprenditore automobilistico henry ford (negli anni '10) nella tecnologia meccanica della catena di montaggio all'interno...

catena – frazione di san miniato in provincia di pisa catena – in esogeologia, termine usato per designare una serie di crateri o di depressioni allineate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

