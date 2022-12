Gruppi d ossa delle mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppi d ossa delle mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METACARPI

Significato/Curiosita : Gruppi d ossa delle mani

Quanto avviene per lo scheletro della mano, in tre gruppi di ossa con caratteristiche simili. tali gruppi sono il tarso, il metatarso e le falangi. vista...

Nella sindrome di turner il quarto osso del metacarpo è smussato, mentre il quinto appare normale. i metacarpi smussati sono anche un sintomo della sindrome... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

