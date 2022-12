La grande piazza centrale di Pechino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La grande piazza centrale di Pechino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TIENANMEN

Significato/Curiosita : La grande piazza centrale di pechino

Luogo principalmente in piazza tienanmen a pechino dal 15 aprile al 4 giugno 1989 e culminato nel cosiddetto massacro di piazza tienanmen (in cinese: ...

La protesta di piazza tienanmen (in cinese: - tiananmén shìjiànp) fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo principalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

