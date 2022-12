Grande città portoghese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande città portoghese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

-9.183333 il portogallo (in portoghese: portugal; in mirandese: pertual), ufficialmente repubblica portoghese (in portoghese: república portuguesa), è uno...

Porto (in italiano anche oporto) è una città del portogallo, capoluogo del distretto omonimo e terza città più popolosa del paese (214.349 ab. nel 2016)...