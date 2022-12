Genera un calcio di punizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genera un calcio di punizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FALLO

Significato/Curiosita : Genera un calcio di punizione

Dettaglio: calcio di punizione. il calcio di punizione è un modo di riprendere il gioco disciplinato alla regola 13. ne esistono di due tipi: il calcio di punizione...

fallo! è un film del 2003 diretto da tinto brass. il film è diviso in più episodi: cinzia festeggia col marito gianni a casablanca la luna di miele: lui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con genera; calcio; punizione; Il genera le francese di grandi magazzini parigini; Il genera le stratega che comandava i Nordvietnamiti; Il biblico genera le cui Giaele conficcò un chiodo in testa; I piani studiati dai genera li; Il Serse allenatore di calcio ; Gli zebrati del calcio ; I moduli per il Totocalcio ; È la più antica squadra di calcio italiana; Si infligge per punizione ; punizione , spesso per la disobbedienza dei bambini; Un vecchio tipo di punizione militare; La punizione di chi compie un crimine; Cerca nelle Definizioni