Ha un figlio burattino - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : GEPPETTO

"burattino" e "marionetta" con una certa libertà. il burattino ha, infatti, come carattere distintivo il fatto di essere composto da una testa con un foro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi geppetto (disambigua). geppetto è un personaggio immaginario del romanzo per ragazzi le avventure... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

