_ di fatto = relazione tra persone conviventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ di fatto = relazione tra persone conviventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNIONE

Significato/Curiosita : _ di fatto = relazione tra persone conviventi

Differenze tra matrimonio e unione civile (convivenza registrata) sono: i conviventi non possono scegliere un cognome comune; ai conviventi non è riconosciuto...

unione – nella teoria degli insiemi, operazione tra insiemi unione di più stati sotto un'unica giurisdizione centralizzata (confederazione) o in unioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con fatto; relazione; persone; conviventi; Una gabbia nella fatto ria; Un fatto re del gruppo sanguigno; fatto proprio con la frode o la violenza; Si dice di gesto fatto nascostamente; Tale è la relazione che.... unisce due cuori; Cautela, precauzione pertinenza, relazione ; Una relazione utile all azienda; Persone legate da una relazione sentimentale; Un ristretto gruppo di persone privilegiate; persone importanti; C è tra due persone in sintonia; Le persone cui vogliamo bene; Il nucleo di conviventi ; _ di fatto = relazione tra conviventi ; __ di fatto = relazione tra conviventi ; Cerca nelle Definizioni