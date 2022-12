Faticosi da salire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faticosi da salire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERTI

Significato/Curiosita : Faticosi da salire

Bruciare le sinagoghe era altres矛 un atto glorioso. ambrogio non volle salire sull'altare finch茅 l'imperatore non abol矛 il decreto imperiale riguardante...

Daniela聽路 fulvio聽路 antonio morganti聽路 vanessa聽路 cesare conte聽路 vittorio erti聽路 giovanni trevi聽路 riccardo mancuso聽路 primo casarin聽路 emma mazzuccato聽路 viola... Definizione e Soluzione Aggiornata a gioved矛 1 dicembre 2022

Altre definizioni con faticosi; salire; Fortemente inclinati e faticosi alla salita; Se vanno in su sono faticosi ; faticosi per chi sale; Lo sono i lavori duri e faticosi ; salire in superficie; salire a sinistra; Permette agli addetti di risalire verticalmente un traliccio; Chi lo tocca... vorrebbe risalire presto; Cerca nelle Definizioni