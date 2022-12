Era veloce quello di Achille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era veloce quello di Achille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PIÈ

Significato/Curiosita : Era veloce quello di achille

Argentino jorge luis borges: «achille, simbolo di rapidità, deve raggiungere la tartaruga, simbolo di lentezza. achille corre dieci volte più svelto della...

Altre definizioni con veloce; quello; achille; Il topo più veloce di tutto il Messico, nei cartoni; veloce veicolo sulla neve; Un antica e veloce nave; Molto veloce mente; È difficile contenere quello giovanile; C è anche quello delle Amazzoni; In quello americano sono ammesse le cariche; C è quello solare e quello nervoso; Ferì achille nel tallone; Il Brad... achille in Troy; Madre di achille ; Il patronimico di achille ; Cerca nelle Definizioni