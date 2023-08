L economy tradizionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L economy tradizionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OLD

Significato/Curiosita : L economy tradizionale

Con la definizione di new economy (dall'inglese nuova economia, o anche net economy, composto dell'accorciamento di network ed economia), si fa riferimento... Unito) old – comune dell'ungheria old bar, nuovo galles del sud old – film del 2021 diretto da m. night shyamalan. old – gruppo musicale statunitense old –...