Un dito di liquore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dito di liquore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GOCCETTO

Significato/Curiosita : Un dito di liquore

Il dito medio come flessore. si hanno quattro tipi di suoni alla percussione: risonante, iper-risonante, suono ottuso di coscia oppure ottuso. un suono...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

