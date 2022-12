Difficoltose come certe imprese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficoltose come certe imprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARDUE

Significato/Curiosita : Difficoltose come certe imprese

Quelle imprese che non avevano implementato un livello confrontabile di privacy prima che il regolamento entrasse in vigore (soprattutto le imprese extraeuropee...

Raffinatissimo e difficile trobar clus, caratterizzato da oscurità e da ardue sperimentazioni stilistiche, lo stilnovo rinnova il concetto di trobar leu... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

