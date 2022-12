La custodia protettiva dello smartphone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La custodia protettiva dello smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COVER

Significato/Curiosita : La custodia protettiva dello smartphone

Contenere vari oggetti di dimensioni abbastanza piccole. custodia per navigatore o smartphone per uso su moto, caratterizzato da cerniera cerata e finestra...

Cercando altri significati, vedi cover (disambigua). disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi covers. la cover, nella terminologia della musica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con custodia; protettiva; dello; smartphone; La custodia per il pugnale; La custodia prima della sentenza definitiva; custodia naturale per la perla; Una preziosa custodia ; Una vernice protettiva che impedisce l ossidazione; Ringhiera protettiva sul bordo di un balcone; Custodia protettiva per il telefonino; Lastra metallica protettiva per il fuoco domestico; Una concorrente dello sciacallo; La... finale dello sprinter; Altro nome dello Sri Lanka; Candido _ : diresse La Gazzetta dello Sport; Parlare con lo smartphone ; Programmi per tablet e smartphone ; Inserire la password d accesso sullo smartphone ; Sigla di un codice dello smartphone ; Cerca nelle Definizioni