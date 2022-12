Così Pinocchio chiama Geppetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così Pinocchio chiama Geppetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BABBO

Significato/Curiosita : Cosi pinocchio chiama geppetto

Falegname geppetto, in cui entra per riscaldarsi; lì il grillo parlante osserva geppetto completare un burattino di legno, che chiama pinocchio, in compagnia...

babbo natale babbo natale è un personaggio presente in molte culture della tradizione natalizia della civiltà occidentale, oltre che in giappone e in altre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con così; pinocchio; chiama; geppetto; così sono i maschi delle formiche; così è chi vive molto; così è un tiro con alzo a zero; così è il latte cagliato; Se ne serve Geppetto per fare il cappello a pinocchio ; Mastro __, padre di pinocchio ; Mangiafuoco le regala a pinocchio ; Porta pinocchio sulla cattiva strada; Immagine in basso a sinistra: lui come si chiama ; Così Pippi Calzelunghe chiama il suo cavallo; Un modo scherzoso di chiama re il barbiere; Viene solitamente chiama ta campagna; Se ne serve geppetto per fare il cappello a Pinocchio; Il titolo di geppetto ; Un artigiano come geppetto ; Fa lo stesso lavoro di geppetto ; Cerca nelle Definizioni