Congiurò con Bruto contro Cesare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Congiurò con Bruto contro Cesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CASSIO

Significato/Curiosita : Congiuro con bruto contro cesare

cesare; fu difatti una delle figure preminenti della congiura delle idi di marzo assieme a gaio cassio longino e a decimo bruto. marco giunio bruto nacque...

Significati, vedi gaio cassio longino (disambigua). disambiguazione – "cassio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cassio (disambigua). disambiguazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

