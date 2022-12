Compatti, affiatati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compatti, affiatati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Compatti, affiatati

Proprio come grimaldello tattico che scardinasse anche difese ordinate e affiatate. lo stesso argomento in dettaglio: tiki-taka. negli anni duemila e duemiladieci...

coèsi se vi pare è la quarta serie di cd brulé prodotta dagli elio e le storie tese per il loro tour estivo (dal 28 giugno al 28 luglio) del 2006. a tutte...