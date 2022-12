C è chi se la prepara prima di dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi se la prepara prima di dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TISANA

Significato/Curiosita : C e chi se la prepara prima di dormire

Indifferente. la sua polarità opposta è l'ipersonnia. coloro che soffrono di insonnia lamentano di non essere in grado di prendere sonno o di dormire solo per...

A temperatura ambiente una tisana si può preparare con una o con più erbe e solitamente non contiene caffeina. una tisana composta da più erbe presenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Quello giallo si prepara con lo zafferano; Il mezzo cingolato per prepara re il campo di sci; La piazzola dove l aereo si prepara al decollo; prepara no l happy hour; Spunta prima della foglia; Lo si calpesta prima di entrare in casa; Calciatore di prima linea; Fiorisce in prima vera sui davanzali; Mobile da salotto... per dormire ; Non riescono a dormire ; Una rete per dormire all aperto; Il saluto di chi va a dormire ;