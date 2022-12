Ha carenza di globuli rossi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha carenza di globuli rossi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Ha carenza di globuli rossi

Parere medico: leggi le avvertenze. per carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (abbreviato in g6pd-carenza) si intende un quadro patologico ereditario...

