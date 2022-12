I batteri che crescono anche in assenza di ossigeno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I batteri che crescono anche in assenza di ossigeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANAEROBI

Significato/Curiosita : I batteri che crescono anche in assenza di ossigeno

All'aerobiosi. i batteri aerobi e anaerobi possono essere identificati attraverso una coltura in sospensione: 1: i batteri aerobi obbligati si raccolgono in testa...

L'anaerobiosi è la caratteristica di diversi organismi, detti anaerobici (o anaerobi), di non richiedere per il proprio metabolismo la presenza di ossigeno...

