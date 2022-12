Basta una mano per vederlo steso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Basta una mano per vederlo steso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COLORE

Significato/Curiosita : Basta una mano per vederlo steso

Critici furono immediate e durissime. basta leggere il seguente commento steso da zola per il suo romanzo l'opera per comprendere l'entità del diluvio di...

Disambiguazione – "colori" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi colore (disambigua) o colori (disambigua). matite colorate. effetto del colore: la luce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

