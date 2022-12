L animale che si nutre di germogli di bambù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale che si nutre di germogli di bambù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PANDA

Significato/Curiosita : L animale che si nutre di germogli di bambu

(che lo aiuta ad afferrare i germogli di bambù di cui si nutre), il panda gigante e il panda rosso sono solo lontanamente imparentati. cuccioli di panda...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi kung fu panda (disambigua). kung fu panda è un film d'animazione del 2008, diretto da mark osborne e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Si dice d animale che piace poco; L animale simbolo della Borsa che scende; Insediamento di una specie vegetale o animale in un nuovo ambiente; Lo è ogni animale predatore; Si nutre verso gli inetti; Si nutre solo di verdura; Uccello delle Galapagos che si nutre del sangue delle sule, altri uccelli; L eroe dei fumetti che si nutre di spinaci; Teneri germogli ; Piccolo granello che si interra affinché germogli ; germogli o di pianta erede o figlio; Un tenero germogli o; Quelli di soia e bambù si mangiano molto in Asia; Di quelli di bambù si nutre il panda; In bambù e in mughetto; In genere è di bambù ;