L ammontare del conto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ammontare del conto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IMPORTO

Significato/Curiosità : L ammontare del conto

L'ammontare del conto o importo si riferisce alla quantità di denaro o valore totale associato a una transazione, operazione o conto finanziario. Può essere positivo quando si tratta di un credito o un guadagno, o negativo quando rappresenta un debito o una perdita. L'importo di un conto può variare a seconda delle entrate, delle spese o delle variazioni del valore degli asset finanziari. Questo valore è essenziale per valutare la situazione finanziaria di un'entità, come una persona, un'azienda o un'istituzione. L'ammontare dell'importo svolge un ruolo cruciale nella gestione finanziaria, nella pianificazione e nella rendicontazione delle attività economiche.

Altre risposte alla domanda : L ammontare del conto : ammontare; conto; Si dà oltre all ammontare del conto; L ammontare dei conferimenti in società che risultano all iscrizione nel registro delle imprese; Calcolo parziale dell ammontare di interessi; Cose di poco conto minuzie; Anagramma di conto rta che rima con fiato; Sul conto corrente figura come una sottrazione; Le ultime cifre di un conto alla rovescia; I conto rni di certe macchie; Accompagnare una pietanza con il conto rno;

Cerca altre Definizioni