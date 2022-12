Ambito premio cinematografico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ambito premio cinematografico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSCAR

Significato/Curiosita : Ambito premio cinematografico

Il premio flaiano è un riconoscimento assegnato annualmente dal 1974 a personalità e soggettisti che si sono distinti in ambito letterario, cinematografico...

L'academy award, conosciuto anche come premio oscar o semplicemente oscar, è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché venne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con ambito; premio; cinematografico; Abitudine, soprattutto in ambito legale; Sono pari nell ambito ; Il primo è il più ambito ; L ambito più personale; L Hanks premio Oscar; Mettere in __= offrire come premio d una gara; Prendere un premio ; Contratto a premio diretto in Borsa; Premio cinematografico ; Regista cinematografico ; Marco, regista cinematografico ; Genere cinematografico con cowboy e indiani; Cerca nelle Definizioni