L ambiente del cinema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ambiente del cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SALA

Significato/Curiosita : L ambiente del cinema

Di costituire un museo italiano del cinema risale al giugno 1941, quando la studiosa piemontese di storia e di cinema maria adriana prolo (1901–1991)...

sala – tipo di stanza sala o sala thai – tipo di padiglione aperto del sudest asiatico carrozzeria italiana cesare sala – carrozzeria automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

