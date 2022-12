Ha ambientato i suoi gialli nell immaginaria Vigata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha ambientato i suoi gialli nell immaginaria Vigata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMILLERI

Significato/Curiosita : Ha ambientato i suoi gialli nell immaginaria vigata

Commissario di polizia che svolge le sue funzioni nell'immaginaria cittadina di vigata, sulla costa siciliana. i racconti sono caratterizzati dall'uso di un...

Andrea camilleri nel 2010 la firma di andrea camilleri andrea calogero camilleri (porto empedocle, 6 settembre 1925 – roma, 17 luglio 2019) è stato uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con ambientato; suoi; gialli; nell; immaginaria; vigata; Il film di Coppola ambientato in Vietnam; Film di Woody Alien ambientato nella Hollywood Anni Trenta; Un cartone animato ambientato sul fondo del mare; Ha ambientato i suoi gialli a Vigata, paese immaginario; Ha i suoi tifosi a Ferrara; Risvegliata dai suoi sogni; I suoi baci sono dolci formati da due mezze sfere; Uno dei suoi protagonisti è Fabio Quartararo; Ammalati ingialli ti; Avvolge i libri gialli ; Aspri agrumi gialli ; Lo stile duro di certi romanzi gialli americani; Lavora nell a sua bottega; La vecchietta che mette i doni nell e calze; Passano lente nell attesa; Remissivo come un agnell ino; Scienza immaginaria del nonsenso astruso e bizzarro; Immateriale, incorporea, immaginaria ; Numero con una parte reale e una immaginaria ; Fantastica, immaginaria ; Non levigata ; Ha ambientato i suoi gialli a vigata , paese immaginario; La provincia di vigata , la città di Montalbano; Il periodo della pietra levigata ; Cerca nelle Definizioni