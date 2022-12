Un albero di alta montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un albero di alta montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LARICE

Significato/Curiosita : Un albero di alta montagna

La sequoia o sequoia di california (sequoia sempervirens [don, endlicher, 1847]) è un albero della famiglia delle taxodiacee (più recentemente passato...

Il larice europeo o comune (larix decidua miller) che cresce spontaneo in alta quota. un'altra specie diffusa ma introdotta in europa è il larice del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 dicembre 2022

Altre definizioni con albero; alta; montagna; L albero da cui l ingenuo casca; Una parente nell albero genealogico; I tiranti dell albero maestro; Viene issato sull albero di trinchetto; Lo è la testa dell esalta to; Obbligano i cavalli a salta re; C è chi vi salta dal palo; La zona con l alta re maggiore; I Catanesi lo chiamano a montagna ; Fiore d alta montagna ; Lo è l aria in montagna ; Caldi scarponi da montagna ; Cerca nelle Definizioni