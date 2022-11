Vetusta, d altri tempi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vetusta, d altri tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANTICA

Significato/Curiosita : Vetusta, d altri tempi

Giano vetusto è un comune italiano di 654 abitanti della provincia di caserta in campania. si trova ai piedi del monte maggiore, massima vetta per altezza...

Colonizzazione siracusana del mar adriatico con il termine antica grecia (o anche grecia antica) si indica la civiltà sviluppatasi nella grecia continentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con vetusta; altri; tempi; vetusta ; Remota, vetusta ; Organismo che vive in comunione con altri ; Non desiderare quella d altri ; Il preferire qualcuno a scapito di altri ; Ama fare quello che fanno gli altri ma non è il plagiario; Il tempi o sull Acropoli; Gli editti ai tempi dei Promessi sposi; tempi memorabili; Detersivo d altri tempi ;