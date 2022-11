La valle con Ponte di Legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La valle con Ponte di Legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAMONICA

Settentrionale della valle camonica, collegato tramite il passo del tonale con il comune di vermiglio in provincia di trento. l'abitato di ponte di legno è situato...

10°20'51e / 46.0075°n 10.3475°e46.0075; 10.3475 la val camonica (anche valcamonica o valle camonica e, nei dialetti camuni, al camònega o camunia, dall'etnonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

