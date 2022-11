Ce n è uno rigido nei computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce n è uno rigido nei computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il computer portatile (ellissi molto utilizzata: «portatile»), noto anche con i nomi inglesi di laptop o notebook, è un tipo di personal computer pensato...

disco – film del 2008 diretto da fabien onteniente disco – personaggio del manga e anime one piece disco – in informatica, termine per floppy disk, disco...