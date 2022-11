Una sala per proiezioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sala per proiezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CINEMA

Significato/Curiosita : Una sala per proiezioni

Museo storico con annessa sala di proiezione di documentari sulla grande guerra. a pochi metri dal sacrario, nei pressi di una caverna nella quale 7 partigiani...

Critico ricciotto canudo definì il cinema come "settima arte" uno spezzone della pellicola cinematografica il cinema (dal greco antico µa, -t "movimento")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con sala; proiezioni; Un ingrediente base dell insala ta russa; Un insala ta; Una sala in clinica ostetrica; Località dell Oltrepò Pavese rinomata per il sala me; proiezioni ... orientali fatte sulle pareti; Un locale per proiezioni ... in breve; Lo sono i cinema durante le proiezioni ; Locale per proiezioni ; Cerca nelle Definizioni