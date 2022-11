Una capanna sull acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una capanna sull acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PALAFITTA

Significato/Curiosita : Una capanna sull acqua

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la capanna dello zio tom (disambigua). la capanna dello zio tom (titolo originale uncle tom's cabin or...

Ricostruzione in miniatura di una palafitta le palafitte sono abitazioni utilizzate soprattutto in antichità ma tuttora in uso presso alcune popolazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Le racchette per avanzare sull a neve fresca; Il tempio sull Acropoli; La scrivania sull a predella; La vessazione dei soldati anziani sull e reclute; Carnivoro acqua tico con la pelliccia fittissima; Turbinosi corsi d acqua ; Sostanza che si dissocia in ioni se disciolta in acqua ; I getti d acqua dell Islanda;