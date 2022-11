Tessuto di lana cardata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto di lana cardata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PANNO

Significato/Curiosita : Tessuto di lana cardata

Un tessuto in tweed il tweed è un tipo di tessuto in lana originario della scozia. il nome sarebbe derivato, secondo la leggenda, da una cattiva interpretazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi panno (disambigua). il panno, dal latino pannus è tradizionalmente un tessuto di lana che viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con tessuto; lana; cardata; Un insieme multicolore di pezzi di tessuto ; Il tipico tessuto a quadri per i kilt; Un tessuto per fodere; Un classico tessuto scozzese; Avvolgere un filo di lana in un ordinata spirale; La lana appena tosata; Una morbidissima lana ; Si fanno anche di lana ; Cerca nelle Definizioni