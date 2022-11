Susanna __, ha scritto Va dove ti porta il cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Susanna __, ha scritto Va dove ti porta il cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAMARO

Significato/Curiosita : Susanna __, ha scritto va dove ti porta il cuore

Altri significati, vedi va' dove ti porta il cuore (disambigua). va' dove ti porta il cuore è un romanzo scritto da susanna tamaro e pubblicato per baldini...

Susanna tamaro susanna tamaro (trieste, 12 dicembre 1957) è una scrittrice italiana. susanna tamaro nasce in una famiglia della borghesia triestina; ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

