Si studia per ottenere la patente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si studia per ottenere la patente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEORIA

Significato/Curiosita : Si studia per ottenere la patente

Seguirlo, per tornare da max. una volta uscito, viktor finalmente riesce a ottenere l'autografo di benny golson, l'ultimo jazzista, e si prepara per fare ritorno...

La teoria può prevedere o auspicare un'applicazione pratica, la teoresi la esclude a priori lo stesso argomento in dettaglio: teoro. il lemma teorìa (ea)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con studia; ottenere; patente; La scienza che studia i caratteri dai tratti somatici; I piani studia ti dai generali; studia i fenomeni apparentemente soprannaturali; Un uccello molto studia to da Konrad Lorenz; Raggiro che consente di ottenere un vantaggio; Si deve fare per ottenere la laurea: __ la tesi; Sistema collaudato per ottenere un risultato; Sequestrata per ottenere un riscatto; Automobilisti da ritiro patente ; Piccola auto che si guida con patente A2 ing; Chi ha la patente lo è alla guida; La si studia per ottenere la patente ; Cerca nelle Definizioni