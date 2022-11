Spuntini con l aperitivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spuntini con l aperitivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : STUZZICHINI

Significato/Curiosita : Spuntini con l aperitivo

Trova una vasta scelta di vini in calice (ómbre o bianchéti) e i tipici spuntini (cichéti), o cibi in piccole porzioni. il bacaro è caratterizzato dalla...

Consumatore sul momento. prevalgono gli stuzzichini salati ma talvolta possono trovarsi varianti dolci. gli stuzzichini possono essere preparati e consumati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con spuntini; aperitivo; Locali per veloci spuntini ; Locali per spuntini ; Un enoteca che offre anche spuntini ; spuntini pomeridiani; Si offrono con l aperitivo ; aperitivo dal gusto di anice; Si affolla per l aperitivo ; Si gustano con l aperitivo ; Cerca nelle Definizioni